Arrestato professore sospeso: un caso di truffa, assenze e peculato scuote l'istituto di Conegliano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un episodio di incriminazione che ha attirato l'attenzione della cronaca locale ha come protagonista un professore di diritto, le cui irregolarità lavorative e legali sono emerse in modo drammatico. Prima del suo arresto avvenuto a Taranto, il docente era già sotto l'occhio del ciclone per il suo licenziamento da un istituto di Conegliano, decisione che ha avuto inizio già lo scorso settembre. La sua presenza nei corridoi scolastici è stata rara, con l'ultima comparsa documentata risalente a giugno, quando ha cercato di approcciare i colleghi e la preside offrendo bottiglie di limoncello. Tuttavia, i tentativi di ricucire i rapporti attraverso regali poco apprezzati non hanno avuto successo, con i destinatari che hanno rifiutato i doni manifestando un chiaro disappunto nei suoi confronti.

