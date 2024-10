Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 17 Ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) “The Family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 17 Ottobre Viene scoperto che la morte di Ergun non è stata un incidente, ma un omicidio, a causa dei freni manomessi. Aslan e Devin cominciano a sospettare chi possa essere il mandante. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso. Zon.it - Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 17 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi17Viene scoperto che la morte di Ergun non è stata un incidente, ma un omicidio, a causa dei freni manomessi. Aslan e Devin cominciano a sospettare chi possa essere il mandante. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso.

