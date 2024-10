Ago, viaggio nel maxi cantiere: "Trasformazione sorprendente. Ora gli spazi sono ampi e ariosi" (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’enormità degli spazi e la difficoltà della sfida. sono le prime sensazioni che trasmette la visita al cantiere dell’ex ospedale Sant’Agostino, complice la pioggia battente che impedisce di ’leggere’, tra pozzanghere e ruspe, uno degli aspetti qualificanti del progetto di recupero: la creazione di strade pedonali interne al complesso, per renderlo davvero parte del centro storico, con la possibilità di arrivare a piedi dal Novi Park a via Ramazzini o a largo Sant’Agostino. C’è da lavorare con la fantasia, dunque, aiutati da tecnici ed esperti che illustrano lo stato dell’arte a una pattuglia di giornalisti muniti di casco protettivo. Ma poi, mentre ci si addentra nell’immensa parte coperta, le dimensioni e l’importanza del progetto emergono in tutta evidenza, tanto da provocare una leggera sensazione di straniamento. Ilrestodelcarlino.it - Ago, viaggio nel maxi cantiere: "Trasformazione sorprendente. Ora gli spazi sono ampi e ariosi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’enormità deglie la difficoltà della sfida.le prime sensazioni che trasmette la visita aldell’ex ospedale Sant’Agostino, complice la pioggia battente che impedisce di ’leggere’, tra pozzanghere e ruspe, uno degli aspetti qualificanti del progetto di recupero: la creazione di strade pedonali interne al complesso, per renderlo davvero parte del centro storico, con la possibilità di arrivare a piedi dal Novi Park a via Ramazzini o a largo Sant’Agostino. C’è da lavorare con la fantasia, dunque, aiutati da tecnici ed esperti che illustrano lo stato dell’arte a una pattuglia di giornalisti muniti di casco protettivo. Ma poi, mentre ci si addentra nell’immensa parte coperta, le dimensioni e l’importanza del progetto emergono in tutta evidenza, tanto da provocare una leggera sensazione di straniamento.

