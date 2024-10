Aggressioni ai sanitari, escalation in Veneto: 7 casi al giorno. Zaia: «Ora basta, serve una legge specifica» (Di giovedì 17 ottobre 2024) VENEZIA - Sette Aggressioni al giorno. È l?allarmante ritmo con cui marcia la violenza contro i sanitari in Veneto, stando ai dati ufficializzati ieri «con grande preoccupazione e Ilgazzettino.it - Aggressioni ai sanitari, escalation in Veneto: 7 casi al giorno. Zaia: «Ora basta, serve una legge specifica» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) VENEZIA - Setteal. È l?allarmante ritmo con cui marcia la violenza contro iin, stando ai dati ufficializzati ieri «con grande preoccupazione e

