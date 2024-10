Zonawrestling.net - WWE: Kathy Colace e John Laurinaitis, un divorzio tra polemiche e causa legale

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha attirato l’attenzione per il suo presunto coinvolgimento nello scandalo che ha investito Vince McMahon, che ha portato alla WWE a tagliare i legami con lui. È stato anche implicato nellaper traffico sessuale di McMahon. In mezzo a queste controversie,, madre della Bella Twins, ha confermato di aver divorziato da. Come riportato in precedenza, Vince McMahon sta affrontando accuse di traffico sessuale e altri illeciti da parte dell’ex dipendente della WWE Janel Grant. Nella sua, Grant sostiene che McMahon abbia condiviso contenuti espliciti su di lei senza il suo consenso, coinvolgendo altri dipendenti della WWE, dirigenti non identificati e star, e l’ha costretta a partecipare a attività sessuali con loro.