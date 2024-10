Willie Nelson si racconta a 91 anni: “La marijuana non mi ha mai tradito, mi ha reso longevo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’autobiografia di Willie Nelson “My Life – È una lunga storia” da oggi è disponibile in Italia. Il cantautore country, all’età di 91 anni si racconta evidenziando i cambiamenti del mercato discografico, soffermandosi anche sulla sua battaglia per legalizzare la marijuana. Fanpage.it - Willie Nelson si racconta a 91 anni: “La marijuana non mi ha mai tradito, mi ha reso longevo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’autobiografia di“My Life – È una lunga storia” da oggi è disponibile in Italia. Il cantautore country, all’età di 91sievidenziando i cambiamenti del mercato discografico, soffermandosi anche sulla sua battaglia per legalizzare la

