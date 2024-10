Violenza a scuola, Manzi (PD): “Occorre interrogarci su quanto avvenuto. Adolescenza smarrita, serve intervenire subito” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Due gravi episodi di Violenza scolastica in pochi giorni – un suicidio e un accoltellamento – spingono il Partito Democratico a interrogarsi sul ruolo della scuola e sull'emergenza educativa che attraversa il Paese. L'articolo Violenza a scuola, Manzi (PD): “Occorre interrogarci su quanto avvenuto. Adolescenza smarrita, serve intervenire subito” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Due gravi episodi discolastica in pochi giorni – un suicidio e un accoltellamento – spingono il Partito Democratico a interrogarsi sul ruolo dellae sull'emergenza educativa che attraversa il Paese. L'articolo(PD): “su” .

