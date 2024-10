Vincenzo De Luca incoraggia i giovani alla partecipazione attiva durante il laboratorio “Campania civica” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’importanza dell’impegno civico e politico trova spazio in Campania, grazie all’iniziativa “Campania civica – Il laboratorio per costruire il futuro“, che ha riunito circa 300 giovani a Sorrento. L’evento, organizzato dal Consiglio regionale della Campania insieme al Forum dei giovani, è stato un’occasione per discutere opportunità e iniziative destinate a promuovere la partecipazione democratica e il protagonismo attivo dei giovani. Il messaggio di libertà e dignità di De Luca Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha preso la parola per sottolineare l’importanza della dignità e della libertà nella vita dei giovani. Rivolgendosi ai partecipanti, ha esortato a scegliere di essere “donne e uomini liberi”. Gaeta.it - Vincenzo De Luca incoraggia i giovani alla partecipazione attiva durante il laboratorio “Campania civica” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’importanza dell’impegno civico e politico trova spazio in, grazie all’iniziativa “– Ilper costruire il futuro“, che ha riunito circa 300a Sorrento. L’evento, organizzato dal Consiglio regionale dellainsieme al Forum dei, è stato un’occasione per discutere opportunità e iniziative destinate a promuovere lademocratica e il protagonismo attivo dei. Il messaggio di libertà e dignità di DeIl Presidente della RegioneDe, ha preso la parola per sottolineare l’importanza della dignità e della libertà nella vita dei. Rivolgendosi ai partecipanti, ha esortato a scegliere di essere “donne e uomini liberi”.

Alatri - Laboratorio d'Arte per Giovani - Sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il Chiostro di San Francesco - Piazza Regina Margherita si terrà il Laboratorio d'Arte per Giovani (12+). La finalità dell'incontro è quella di usare l'arte come linguaggio di espressione di sè e come messaggio che ispiri bellezza ed... (Frosinonetoday.it)

