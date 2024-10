Viale Toscana a tutta velocità: "Necessari dissuasori e rotonde" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Viale Toscana sotto accusa dai residenti del rione di Borsano. L’importante strada di collegamento tra Legnanese e Bustese, lungo la quale ogni giorno transitano centinaia di mezzi pesanti diretti all’inceneritore Neutalia e alla zona industriale nel quartiere di Sacconago, è troppo pericolosa: la velocità dei veicoli è il primo problema da risolvere, quindi servono interventi per garantire una maggiore sicurezza stradale per automobilisti, ciclisti e pedoni. "Abbiamo richiesto attenzione sul Viale in diverse occasioni – dice Adriano Landoni, portavoce del Comitato spontaneo del rione di Borsano – ma fino ad oggi nulla è cambiato, bisogna invece intervenire, prima che si verifichino altri gravi incidenti". Landoni ricorda alcune proposte avanzate dal Comitato, tra cui una rotonda all’altezza di via Chisimaio e un’altra all’incrocio con via Silvestre. Ilgiorno.it - Viale Toscana a tutta velocità: "Necessari dissuasori e rotonde" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)sotto accusa dai residenti del rione di Borsano. L’importante strada di collegamento tra Legnanese e Bustese, lungo la quale ogni giorno transitano centinaia di mezzi pesanti diretti all’inceneritore Neutalia e alla zona industriale nel quartiere di Sacconago, è troppo pericolosa: ladei veicoli è il primo problema da risolvere, quindi servono interventi per garantire una maggiore sicurezza stradale per automobilisti, ciclisti e pedoni. "Abbiamo richiesto attenzione sulin diverse occasioni – dice Adriano Landoni, portavoce del Comitato spontaneo del rione di Borsano – ma fino ad oggi nulla è cambiato, bisogna invece intervenire, prima che si verifichino altri gravi incidenti". Landoni ricorda alcune proposte avanzate dal Comitato, tra cui una rotonda all’altezza di via Chisimaio e un’altra all’incrocio con via Silvestre.

