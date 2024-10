Ilrestodelcarlino.it - Vecchietta non cade nel raggiro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ di ieri mattina l’ultimo tentativo di truffa in danno di una persona anziana di Ascoli. Ai malfattori però è andata male perché si sono imbattuti in una signora in là con gli anni, ma ancora estremamente lucida e in grado di riconoscere il tentativo di essere raggirata da balordi che non hanno altro da fare nella vita che cercare di far soldi alle spalle di persone che reputano ‘deboli’. La signora ha ricevuto in mattinata una telefonata con la quale un soggetto la avvisava che la figlia, nota professionista ascolana, aveva avuto un incidente grave. La donna non si è persa d’animo e ha fatto capire che non credeva a quanto le stava dicendo l’interlocutore. "Chieda conferma al 112" le ha detto allora la persona al telefono. Lei ha riattaccato, ha provato a chiamare la figlia, ma ha risposto la stessa persona, evidentemente in grado di manipolare le linee telefoniche.