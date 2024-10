Vaccini, Signorelli (Nitag): “Anziani più longevi e in buona salute se immunizzati” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Per garantire una vita più lunga, ma soprattutto una vita in buona salute, dobbiamo agire su diversi ambiti, quelli naturalmente comportamentali e quelli alimentari, con un aiuto che può venire dalle vaccinazioni. E oggi sono 4, e potrebbero diventare 5, le vaccinazioni che vengono offerte agli Anziani per migliorare il loro stato di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Per garantire una vita più lunga, ma soprattutto una vita in, dobbiamo agire su diversi ambiti, quelli naturalmente comportamentali e quelli alimentari, con un aiuto che può venire dalle vaccinazioni. E oggi sono 4, e potrebbero diventare 5, le vaccinazioni che vengono offerte agliper migliorare il loro stato di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un’alimentazione corretta è la base per una buona salute - a qualsiasi età. Ecco dieci semplici regole da seguire - Mai saltare i pasti Colazione, pranzo e cena sono fondamentali per fornire al corpo l’energia necessaria Leggi anche › Giornata Mondiale dell’Alimentazione: 10 regole per una dieta sana 2. Eliminare interi gruppi (come i carboidrati o i grassi) può privare il corpo dei nutrienti 5. (Iodonna.it)

Extra G7 Salute - lo sguardo dell'Inrca volto al futuro : «Robotica ed IA - invecchiare in buona salute è possibile» - Alla Loggia dei Mercanti del capoluogo dorico importanti personaggi. . . ANCONA – Teleriabilitazione, robotica, intelligenza artificiale. . Il futuro è adesso all’Inrca, che ieri ha organizzato ad Ancona, nell’ambito del G7 Salute, l’incontro dedicato a “Invecchiamento attivo o invecchiamento reattivo”. (Anconatoday.it)

Empatia - l'ingrediente necessario per la buona riuscita di un trattamento di bellezza : fa bene a corpo - mente e anche alla salute - L'atteggiamento empatico è essenziale in chi si prende cura degli altri. Riguarda non solo estetiste e parrucchieri, ma anche medici e care giver. Che ottengono così risultati migliori. (Vanityfair.it)