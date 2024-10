Una coltellata tra cuore e polmone: così è stato ucciso Manuel Mastrapasqua (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un solo fendente. Letale. Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso venerdì notte in viale Romagna a Rozzano, è morto dissanguato dopo che una coltellata gli ha reciso una vena tra cuore e polmone. A certificarlo sono i primi risultati dell'autopsia effettuata mercoledì sul corpo dell'uomo, che era Milanotoday.it - Una coltellata tra cuore e polmone: così è stato ucciso Manuel Mastrapasqua Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un solo fendente. Letale., il 31ennevenerdì notte in viale Romagna a Rozzano, è morto dissanguato dopo che unagli ha reciso una vena tra. A certificarlo sono i primi risultati dell'autopsia effettuata mercoledì sul corpo dell'uomo, che era

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Mastrapasqua - l’autopsia conferma : ucciso da una coltellata che ha reciso una vena tra cuore e polmone - Il diciannovenne ha strappato un paio di cuffie wireless Music Sound dal collo del trentunenne, sferrandogli poi il fendente con un coltello da cucina preso a casa. Preso ad Alessandria Sabato mattina, Rezza si è fatto accompagnare in macchina dal padre Maurizio alla stazione di Pieve Emanuele, dove ha preso un treno per Pavia; lì è salito su un autobus sostitutivo per Alessandria col progetto ... (Ilgiorno.it)

Fallou Sall - ucciso a 16 anni con una coltellata al cuore. Mercoledì i funerali : “Quando entrava lui c’era il sole” - Il 16enne accusato di omicidio e tentato omicidio resta in carcere. A quel punto, preso dal panico, avrebbe usato il coltello alla cieca, per difendersi. “Quando entrava lui entrava il sole, adesso non c’è più, come si fa a non vederlo più“, ha detto Loredana, la nonna materna di Fallou. Gli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, sono al lavoro per ricostruire tutti i ... (Cityrumors.it)

Ragazzo di 16 anni ucciso da un coetaneo a Bologna - l’autopsia : “Fatale una sola coltellata al cuore” - Secondo i risultati dell'autopsia, Fallou S., il ragazzo di 16 anni ucciso da un coetaneo a Bologna al culmine di una rissa, sarebbe morto per una sola coltellata fatale al cuore. Ok al nulla osta per i funerali. Il baby killer resta in carcere.Continua a leggere . (Fanpage.it)