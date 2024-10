Ucciso da un colpo di arma da fuoco nel bosco: tragedia in montagna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Casina (Reggio Emilia), 16 ottobre 2024 – Ucciso da un colpo di arma da fuoco mentre stava raccogliendo castagne: è morto così, questa mattina, a Leguigno di Casina, un sessantenne, in seguito a un colpo di fucile. Nella zona infatti era in corso una battuta di caccia al cinghiale. Sul luogo ci sono i carabinieri della stazione locale, che stanno ricostruendo l’accaduto. Stamattina l’allarme anche ai vigili del fuoco, quando è arrivata la segnalazione di un uomo ferito gravemente nel bosco di Leguigno. Purtroppo, poco dopo, la notizia del decesso. Ilrestodelcarlino.it - Ucciso da un colpo di arma da fuoco nel bosco: tragedia in montagna Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Casina (Reggio Emilia), 16 ottobre 2024 –da undidamentre stava raccogliendo castagne: è morto così, questa mattina, a Leguigno di Casina, un sessantenne, in seguito a undi fucile. Nella zona infatti era in corso una battuta di caccia al cinghiale. Sul luogo ci sono i carabinieri della stazione locale, che stanno ricostruendo l’accaduto. Stamattina l’allarme anche ai vigili del, quando è arrivata la segnalazione di un uomo ferito gravemente neldi Leguigno. Purtroppo, poco dopo, la notizia del decesso.

