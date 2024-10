Tragedia a Senigallia: “Gli adulti sottovalutano che il 15enne bullizzato può ricorrere al suicidio” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Gli adulti sottovalutano che un 15enne bullizzato può ricorrere al suicidio. L’esperienza di chi vive a contatto con gli adolescenti purtroppo lo insegna. Certi segnali devono far alzare il livello di sensibilità degli operatori scolastici e dei genitori. La tragica storia di Leo impone di interrogarci ancora una volta sul ruolo preventivo alla scuola. Come? Tragedia a Senigallia: “Gli adulti sottovalutano che il 15enne bullizzato può ricorrere al suicidio” L'Identità. Lidentita.it - Tragedia a Senigallia: “Gli adulti sottovalutano che il 15enne bullizzato può ricorrere al suicidio” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Gliche unpuòal. L’esperienza di chi vive a contatto con gli adolescenti purtroppo lo insegna. Certi segnali devono far alzare il livello di sensibilità degli operatori scolastici e dei genitori. La tragica storia di Leo impone di interrogarci ancora una volta sul ruolo preventivo alla scuola. Come?: “Gliche ilpuòal” L'Identità.

