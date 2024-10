Tennis, in chiaro su Cielo il torneo “Six Kings Slam” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In onda a partire da oggi, 16 ottobre Cielo trasmette in diretta e in chiaro il “Six Kings Slam”, il torneo esibizione dell’Arabia Saudita con il montepremi più ricco nella storia del Tennis (al vincitore va infatti un assegno monstre di 6 milioni di euro), che non assegna punti ATP, in programma da oggi (16 ottobre) a sabato 19 ottobre. Ad aprire le danze la sfida tra il nostro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e il russo Daniil Medvedev, remake della finale di Shanghai di tre giorni fa, in diretta su Cielo oggi pomeriggio alle ore 18.30. Il vincente sfiderà Novak Djokovic domani, 17 ottobre, alle ore 18.30. Leggi anche: Tennis, Berrettini svela un retroscena sulla sfilata di Boss Dall’altra parte del tabellone si affrontano, invece, il danese Holger Rune e lo spagnolo Carlos Alcaraz: la sfida in diretta su Cielo stasera alle ore 20.00. 361magazine.com - Tennis, in chiaro su Cielo il torneo “Six Kings Slam” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In onda a partire da oggi, 16 ottobretrasmette in diretta e inil “Six”, ilesibizione dell’Arabia Saudita con il montepremi più ricco nella storia del(al vincitore va infatti un assegno monstre di 6 milioni di euro), che non assegna punti ATP, in programma da oggi (16 ottobre) a sabato 19 ottobre. Ad aprire le danze la sfida tra il nostro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e il russo Daniil Medvedev, remake della finale di Shanghai di tre giorni fa, in diretta suoggi pomeriggio alle ore 18.30. Il vincente sfiderà Novak Djokovic domani, 17 ottobre, alle ore 18.30. Leggi anche:, Berrettini svela un retroscena sulla sfilata di Boss Dall’altra parte del tabellone si affrontano, invece, il danese Holger Rune e lo spagnolo Carlos Alcaraz: la sfida in diretta sustasera alle ore 20.00.

