Stellantis Elkann | con polemiche e rancori non si risolve nulla

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – “C’è chi in questi mesi, in questi giorni, sembra poco disposto a riconoscere i meriti di tutti coloro, dipendenti, collaboratori e anche voi, dirigenti, che hanno contribuito, sempre, a superare le sfide e a raggiungere straordinari risultati nei 125 anni di storia del nostro Gruppo. Ma noi conosciamo, e voi più di tutti, quale è la realtà: con lestrumentali, i, i protagonismi non siniente. Non si costruisce. Oggi, come è accaduto in ognuno dei momenti difficili della nostra storia, intendiamo affrontare i problemi lavorando seriamente, insieme alle nostre persone e contando sugli elementi fondamentali dello ‘spirito Fiat’: coraggio per superare le difficoltà; intraprendenza per costruire il futuro; e senso di responsabilità verso le comunità a cui siamo legati”.