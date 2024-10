“Solidaire” è approdata a Salerno: al via le operazioni di sbarco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nave "Solidaire" è approdata al porto di Salerno alle ore 13:55: a bordo 41 persone di sesso maschile, tra cui 28 minori non accompagnati. I minori con meno di 16 anni saranno presi in carico dalle Politiche Sociali del Comune di Salerno.I migranti provengono da diversi paesi, tra cui Salernotoday.it - “Solidaire” è approdata a Salerno: al via le operazioni di sbarco Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nave "" èal porto dialle ore 13:55: a bordo 41 persone di sesso maschile, tra cui 28 minori non accompagnati. I minori con meno di 16 anni saranno presi in carico dalle Politiche Sociali del Comune di.I migranti provengono da diversi paesi, tra cui

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Solidaire” è approdata a Salerno: al via le operazioni di sbarco - La nave "Solidaire" è approdata al porto di Salerno alle ore 13:55: a bordo 41 persone di sesso maschile, tra cui 28 minori non accompagnati. I minori con meno di 16 anni saranno presi in carico dalle ... (salernotoday.it)

Curiosità, la Celebrity Constellation approda alla stazione marittima di Salerno - La Celebrity Constellation è la sesta nave da crociera che attracca al Molo Manfredi nell’ultima settimana. A precederla, i velieri Sea Cloud e Wind Surf, poi la Mein Schiff 4, quindi la Island Prince ... (salernotoday.it)

“Rimini ricorda Lampedusa” in piazza con la Papa Giovanni XXIII - “Sono più di 1000 le persone che, durante questa estate, hanno trovato la morte in mare o lungo i confini europei. Morti, pare, nella generale indifferenza e noncuranza… e se fra loro si trovasse prop ... (chiamamicitta.it)