Smarrite durante una escursione sul cratere, turiste canadesi salvate in elicottero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questo pomeriggio intorno alle 17 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per la ricerca e il salvataggio di tre turiste in difficoltà nei pressi del cratere dell'isola di Vulcano dell'arcipelago delle Eolie. La sala operativa ha immediatamente allertato la squadra del Messinatoday.it - Smarrite durante una escursione sul cratere, turiste canadesi salvate in elicottero Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questo pomeriggio intorno alle 17 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per la ricerca e il salvataggio di trein difficoltà nei pressi deldell'isola di Vulcano dell'arcipelago delle Eolie. La sala operativa ha immediatamente allertato la squadra del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre turiste canadesi in difficoltà sul cratere a Vulcano: salvate in elicottero dai vigili del fuoco di Messina - Oggi, intorno alle ore 17:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per la ricerca e il salvataggio di tre turiste in difficoltà nei ... (messina.gazzettadelsud.it)

“FONDI RESTART AL PALO”, DENUNCIA DELLE ASSOCIAZIONI. PIETRUCCI, “BIONDI LI USA PER EVENTI ESTIVI” - L’AQUILA – Esplode a L’Aquila la polemica sull’utilizzo dei fondi restart, che a valere sul 4% delle risorse economiche destinate alla ricostruzione post sismica 2009, devono finanziare, nel territori ... (abruzzoweb.it)

Madre e figlio di 5 anni inghiottiti dalla voragine che si è aperta improvvisamente in strada. Paura in diretta a Bucarest - Madre e figlio di 5 anni inghiottiti dalla voragine che si è aperta improvvisamente in strada. Paura in diretta a Bucarest ... (ilfattoquotidiano.it)