Signorini sui bassi ascolti di Amadeus: commenti e retroscena

I risultati di Chissà Chi È sul Nove sono stati ampiamente analizzati e commentati, anche dallo stesso Amadeus, che la scorsa settimana da Fabio Fazio ha detto: "Non sono affatto sorpreso, anche in conferenza stampa ho detto che speravo di partire dal 3%. Poi siamo in onda da poco, il mio contratto è di quattro anni e mancano moltissime puntate. Quindi non posso ancora fare un bilancio. Bisogna dare il giusto tempo al programma di rodare e di far comprendere il cambio di rete". Adesso sulla questione dei bassi ascolti è intervenuto anche Alfonso Signorini. Un lettore di Chi ha scritto una lettera al conduttore del Grande Fratello chiedendogli un parere sul "basso share e l'andamento del programma Chissà Chi È".

