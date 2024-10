Se mi lasci non vale, gli autori replicano alle accuse di aver ‘copiato’ Temptation Island (e lanciano una stoccata a Filippo Bisciglia!) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025 è stato lanciato un nuovo programma, Se mi lasci non vale. In Se mi lasci non vale, condotto da Luca Barbareschi – nel cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle – e trasmesso dal 21 ottobre al 18 novembre su RaiDue, coppie di persone comuni affronteranno le proprie crisi. Il comunicato ufficiale dell’azienda ha anticipato: Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Per quattro settimane, all’interno di una villa, si sottoporranno a prove. Esperimenti sociali e candid camera (in house ed outdoor). Attraverso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione. Isaechia.it - Se mi lasci non vale, gli autori replicano alle accuse di aver ‘copiato’ Temptation Island (e lanciano una stoccata a Filippo Bisciglia!) Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025 è stato lanciato un nuovo programma, Se minon. In Se minon, condotto da Luca Barbareschi – nel cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle – e trasmesso dal 21 ottobre al 18 novembre su RaiDue, coppie di persone comuni affronteranno le proprie crisi. Il comunicato ufficiale dell’azienda ha anticipato: Sei coppie in crisi, selezionate attrso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Per quattro settimane, all’interno di una villa, si sottoporranno a prove. Esperimenti sociali e candid camera (in house ed outdoor). Attrso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione.

SE MI LASCI NON VALE - VERTICI RAI : “TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE” - È un esperimento sociale perfettamente in linea con il servizio pubblico. Quando hai citato Temptation Island, noi abbiamo pensato questo programma pensando di non farlo così. L’obiettivo è quello di fare un docu-reality, un esperimento sociale, un luogo dove raccontiamo un percorso di sei coppie in cui tutti devono rispecchiarsi. (Bubinoblog)

SE MI LASCI NON VALE - VERTICI RAI : “TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE” - Il promo del programma ha subito scatenato varie polemiche sui social perché sembrerebbe un clone di Temptation Island, il reality di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi. Parola infine a Luca Barbareschi, conduttore del “format italiano”, come ha sottolineato la casa di produzione e non straniero come Temptation Island. (Bubinoblog)

Se mi lasci non vale - al via il docureality delle coppie con Luca Barbareschi : "Copia di Temptation Island? Lo evitiamo" - In prima serata su Rai2, al via, Se mi lasci non vale. Cinque puntate condotte e narrate da Luca Barbareschi. (Comingsoon.it)