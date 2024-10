Scuola Torre, Corona: ‘Classi in locali di via Camerario senza agibilità e adeguamento sismico’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il sindaco Clemente Mastella per giustificare la sua ostinata volontà di abbattere la Scuola Torre, che nessuna perizia ha dichiarato “inagibile”, ha più volte ricordato di essere responsabile della sicurezza degli studenti e dei professori. Però ha autorizzato le lezioni della Scuola elementare Sala in un edificio che ha lo stesso grado di pericolosità sismica della Torre e ha imposto alle terze classi della Scuola media di fare lezioni in via Camerario, in locali non idonei, senza agibilità e senza adeguamento sismico”. Così in una nota Gabriele Corona, movimento “Altra Benevento è possibile”. “I docenti e le famiglie degli studenti – aggiunge – hanno più volte segnalato che le aule sono troppo piccole per classi affollate di adolescenti e sono troppo stretti alcuni passaggi sulle “vie di fuga” verso le uscite di sicurezza. Anteprima24.it - Scuola Torre, Corona: ‘Classi in locali di via Camerario senza agibilità e adeguamento sismico’ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il sindaco Clemente Mastella per giustificare la sua ostinata volontà di abbattere la, che nessuna perizia ha dichiarato “inagibile”, ha più volte ricordato di essere responsabile della sicurezza degli studenti e dei professori. Però ha autorizzato le lezioni dellaelementare Sala in un edificio che ha lo stesso grado di pericolosità sismica dellae ha imposto alle terze classi dellamedia di fare lezioni in via, innon idonei,sismico”. Così in una nota Gabriele, movimento “Altra Benevento è possibile”. “I docenti e le famiglie degli studenti – aggiunge – hanno più volte segnalato che le aule sono troppo piccole per classi affollate di adolescenti e sono troppo stretti alcuni passaggi sulle “vie di fuga” verso le uscite di sicurezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola Torre-Nicola Sala - l’opposizione chiede un consiglio comunale urgente - “Dobbiamo registrare – dichiarano i consiglieri di opposizione De Longis, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Megna, Miceli, Moretti, Perifano, Sguera e Varricchio – che nonostante le nostre note e l’atteso question time del primo ottobre si prosegue nella pessima usanza di far scivolare gli argomenti importanti ed urgenti della vita cittadina in fondo alla lista delle priorità. (Anteprima24.it)

Scuola Torre - prosegue la battaglia : esposto alla Procura e incontro con Valditara - Ci sono ragazzi che soffrono lo spostamento in varie parti del comune per l’anno in corso. Oggi il parlamentare Santillo ha avuto un’interlocuzione con il dirigente scolastico dell’istituto di via Marmorale Edoardo Citarelli ed ha quindi condotto una conferenza stampa. . Ho dei dubbi sulla natura tecnica dell’intervento”. (Anteprima24.it)

Scuola Federico Torre - ispettori del Ministero in città per verifica sul progetto - it. Tempo di lettura: 2 minutiGli ispettori del Ministero dell’Istruzione sono giunti a Benevento per una verifica sul campo del progetto di abbattimento e ricostruzione della Scuola Media “Federico Torre”. Bocche cucite al termine del confronto durato oltre tre ore. Gli esposti giunti a Roma a firma di Comitati e Associazioni beneventane contro le decisioni del Comune in merito a questo polo ... (Anteprima24.it)