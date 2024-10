Scossa di terremoto con magnitudo 2.1 registrata a Zafferana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una Scossa di terremoto con magnitudo 2.3 è stata registrata ad una distanza di 6 chilometri ad ovest del centro abitato di Zafferana alle ore 9 e 07 di questa mattina dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Un evento sismico di entità lieve, che non ha prodotto alcun danno Cataniatoday.it - Scossa di terremoto con magnitudo 2.1 registrata a Zafferana Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unadicon2.3 è stataad una distanza di 6 chilometri ad ovest del centro abitato dialle ore 9 e 07 di questa mattina dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Un evento sismico di entità lieve, che non ha prodotto alcun danno

Fortissimo terremoto in Turchia : scossa di magnitudo 6.1 colpisce la regione orientale - 3560, 38. L'evento sismico è avvenuto alle 11:46 locali (ora di Yerevan) e ha colpito un'area prossima al confine. . Un forte terremoto di magnitudo 6. . 1 è stato registrato oggi nella regione orientale della Turchia , alle ore 09:46 (ora italiana). Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma, l'epicentro del sisma si trova a circa 9 km di profondità, con coordinate geografiche ... (Gazzettadelsud.it)

Terremoto nel reatino - scossa ad Accumoli oggi - (Adnkronos) – Lieve scossa di terremoto nel reatino. Come segnala l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 9.26 di questa… L'articolo Terremoto nel reatino, scossa ad Accumoli oggi proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Scossa di terremoto nel reatino : magnitudo 2.5 vicino ad Accumoli - Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma la zona è già nota per eventi sismici significativi, essendo colpita in passato da terremoti di maggiore intensità. La popolazione ha avvertito il movimento tellurico, ma la situazione resta sotto controllo. L'articolo Scossa di terremoto nel reatino: magnitudo 2. (Thesocialpost.it)