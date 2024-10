Tvzap.it - Schianto fatale, muore ragazzo di 22 anni: come è successo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bussolengo, provincia di Verona: le strade della cittadina sono state teatro di un tragico incidente in cui a persona la vita un giovane motociclista di 22. Loviolento eè avvenuto sulla statale 11 tra il suo mezzo e un’automobile. () Leggi anche: Inferno di fiamme, esplode autocisterna piena di benzina: è strage Leggi anche: Esonda fiume in Italia, famiglie in fuga: cosa sta succedendo La dinamica dell’incidente L’incidente si è verificato in Via Crocioni a Bussolengo intorno alle ore 13.30 di questo mercoledì 16 ottobre 2024. Da quanto emerso, il motociclista 22enne stava percorrendo il tratto di strada della Statale 11 in sella alla sua motocicletta. Si tratta di una via nella periferia di Bussolengo che collega la zona del Garda con Verona. Improvvisamente e per cause ancora da accertare avrebbe impattato con un’automobile.