Savoldi: «Castro sulle orme di Lautaro Martinez! Gli assomiglia»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il centravanti del Bolognasta facendo vedere buone cose. Beppelo paragona come caratteristiche a. RIFERIMENTO IMPORTANTE – Beppe, nel descrivere Santiago, scomoda il capitano dell’Inter: «È uncome caratteristiche. Segna, ma lotta e si sa muovere su tutto il fronte offensivo.molto al Toro ed è già sulla buona strada per seguirne le. Mi piace molto. È davvero un grande talento. L’ho seguito con attenzione in queste prime giornate e mi ha fatto un’ottima impressione. Ha qualità molto importanti ed è solamente un classe 2004. Ergo ha ancora grandi margini di miglioramento».