Sassari-Anwil oggi in tv | programma orario e diretta Europe Cup 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 2^ giornata del Gruppo D dellaCupdi. Dopo la bella vittoria all’esordio contro lo Sporting, ora per gli uomini di coach Markovic arriva un importante test contro la formazione svizzera, che nel primo turno ha demolito Dnipro per 114-71. Una sfida di alto livello, quindi, per i sardi, che cercheranno di sfruttare la spinta del proprio pubblico per centrare la seconda vittoria. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 16 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laCupdi. STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreamingmente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.