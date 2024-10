Ilrestodelcarlino.it - "Ragionare e difendere. Non gioco selvaggio"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Affrontiamo la prima trasferta europea della nostra Basketball Champions League contro una squadra solida che è sicuramente il riferimento principale del suo campionato – ha spiegato Priftis alla vigilia – i nostri avversari hanno un organico composto da giocatori che sono qua da tanto tempo, si conoscono bene e giocano anche in nazionale ungherese. Dovremo disputare una partita fatta di grande concentrazione, soprattutto nel controllare il ritmo e non giocare un basket ‘’ che aumenti troppo il numero di possessi. Il punto di partenza dovrà essere la nostra difesa, così come è stata nelle ultime gare, ma indubbiamente serviranno passi in avanti anche dal punto di vista offensivo". Il coach della Pallacanestro Reggiana analizza la sfida di questa sera, ma traccia anche già un perimetro all’interno del quale questa nuova Unahotels potrà e dovrà muoversi.