"Questo è il massimo che possiamo fare". Manovra, così Meloni ha piegato Tajani e Salvini: "Oggi, in consiglio dei ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione". così su X Giorgia Meloni, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alle misure del governo per la Manovra 2024-2025. "Come avevamo promesso – scrive la premier- non ci saranno nuove tasse per i cittadini".Leggi anche: Manovra, via libera a interventi da 30 miliardi. Nasce la carta da 1.

Così l’Ue deve cambiare rotta su green - debito e guerre. Cosa ha detto Meloni in Parlamento - La domanda che dobbiamo porci è quale futuro vogliamo costruire per l’Europa”. Giordania e Libano (anche se la seconda tappa non confermata ufficialmente) sono i due Paesi che Meloni dovrebbe visitare nelle prossime ore, nella consapevolezza che sia imprescindibile dare un segnale politico, oltre che istituzionale. (Formiche.net)

Così i giudici possono cancellare i centri per migranti in Albania del governo Meloni - La sentenza della Corte Europea L’impianto del decreto Piantedosi è quello su cui si fonda gran parte delle procedure per l’Albania. Ma intanto in Italia si gioca un’altra partita. E per ciascuna categoria di persona. Il quotidiano ricorda che da più di un anno, dopo i primi contestati casi dei giudici Apostolico e Cupri, i tribunali italiani hanno contestato, rimettendo in libertà i ... (Open.online)

Così i giudici possono cancellare i centri per migranti in Albania del governo Meloni - Tunisia, Egitto e Bangladesh Viene inoltre contestato il principio di determinatezza e che l’accertamento della condotta illecita delle ong venga rimessa alle valutazioni delle autorità di uno Stato terzo, nel caso specifico la Libia. Il paese considerato sicuro infatti non deve mettere in alcun modo in atto «persecuzione, tortura o altri trattamenti inumani». (Open.online)