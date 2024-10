Preparatevi a brillare come una regina! Senza dubbio, uno dei suoi look più belli dell'anno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Serata di gala per Letizia di Spagna, che si è distinta ancora un volta per il suo look. La regina ha accompagnato re Felipe a Barcellona per la consegna del Premio Planeta a Barcellona, un evento culturale di grande rilevanza che ha segnato anche il 75º anniversario del gruppo editoriale. Mentre l’evento letterario ha avuto Senza dubbio il suo peso, è stato l’outift affascinante della sovrana a rubare la scena. Perché osare, a volte, conviene. Iodonna.it - Preparatevi a brillare come una regina! Senza dubbio, uno dei suoi look più belli dell'anno Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Serata di gala per Letizia di Spagna, che si è distinta ancora un volta per il suo. Laha accompagnato re Felipe a Barcellona per la consegna del Premio Planeta a Barcellona, un evento culturale di grande rilevanza che ha segnato anche il 75º anniversario del gruppo editoriale. Mentre l’evento letterario ha avutoil suo peso, è stato l’outift affascinantea sovrana a rubare la scena. Perché osare, a volte, conviene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Apre il cantiere per rifare viale Regina Elena - l'obiettivo è svelare il nuovo look in tempo per Pasqua - Viale Regina Elena pronta a cambiare volto. E’ tutto pronto per l’avvio del cantiere che prevede il restyling del principale viale del mare, nel tratto compreso tra viale Vittorio Alfieri e viale Giovanni Pascoli. Si tratta di una prosecuzione dei lavori già partiti da viale Tripoli con cui... (Riminitoday.it)

Dalla principessa di Thailandia alla regina di Norvegia - tutti i look delle reali alle fashion week - Dal long dress color ghiaccio della principessa thailandese al completo sporty chic di Maria-Olympia di Grecia, passando per il match matchy delle sorelle Spencer e molto atro ancora. Tutto lo stile royal tra le prime file dei défilé. (Vanityfair.it)

Un "pagliaccio" - una "cattiva" dal fascino magentico - una popstar regina del trasformismo : tutto questo in un solo look - Per completare il look, l’attrice ha scelto una manicure nera e gioielli Tiffany & Co. Un outfit che la faceva sembrare un intrigante clown, dimostrando ancora una volta di essere una maestra del “method dressing”. Due qualità che la cantante e attrice ha dimostrato ancora una volta alla première britannica di Joker: Folie à Deux. (Iodonna.it)