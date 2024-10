Ilgiorno.it - Più inclusione con l’educatore di plesso

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovi passi nell’assistenza agli alunni diversamente abili. Arrivadi, quest’anno in forza all’istituto comprensivo di via Correggio, e su cui si sta valutando una possibile estensione graduale in tutte le scuole monzesi. "L’attività deldiconsiste in una modalità di assistenza educativa che prevede un lavoro non soltanto sull’alunno, ma anche sull’aula e sul personale docente e non solo, per creare un ambiente più inclusivo", chiarisce l’assessore al Welfare e alla Salute Egidio Riva. "Prima di introdurlo in tutte le scuole della città – continua – abbiamo scelto di investire su un processo di valutazione scientifica sui portati positivi di questa sperimentazione, per eventualmente migliorarla.