Panchina Milan Gazzetta | Paulo Fonseca è l’uomo giusto!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), secondo ladello Sporte gode della totale fiducia da parte della società!gode della piena fiducia da parte della dirigenza dele secondo quanto riportato dalladello Sport, è luiper rilanciare le ambizioni del club di via Aldo Rossi. La sconfitta contro la Fiorentina – nonostante sia arrivata in maniera clamorosa, con un doppio rigore sbagliato dai rossoneri – è già alle spalle. Il tecnico portoghese – grazie anche al supporto che ilgli sta dando in questo ultimo periodo – si sente pienamente al centro del progetto e Zlatan Ibrahimovic crede molto nelle sue potenzialità. Questo non significa che adessopotrà rilassarsi, ma comunque la parola esonero è da tenere parecchio lontana dal centro sportivo diello.