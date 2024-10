Bergamonews.it - Operai agricoli e florovivaisti bergamaschi, rinnovato il contratto: “Per i 6.000 addetti aumenti salariali”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. Era una firma attesa, soprattutto per gliche garantisce, dopo due anni di inflazione severa: è stato siglato lunedì 14 ottobre, nella sede di Confagricoltura Bergamo ad Azzano San Paolo, il rinnovo delprovinciale degli. Al tavolo per l’intesa c’erano, insieme ai sindacati di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Bergamo, le controparti Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia e Federazione Provinciale Coldiretti. L’intesa modifica e migliora il precedente accordo del maggio del 2021 e ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Riguarda in totale 6.000, traa tempo indeterminato e determinato (dati 2023).