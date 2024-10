Non solo Lobotka, il triplo infortunio scatena polemiche contro FIFA e UEFA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non solo l’infortunio di Lobotka, altre due stelle di Serie A si fanno male durante la pausa del campionato: polemiche scatenate contro la FIFA e l’UEFA L’infortunio di Stanislav Lobotka ha scatenato tante polemiche attorno ai tifosi napoletani. Ma non è l’unico stop di questa finestra dedicata agli impegni internazionali. Infatti, anche altre due star della Serie A si sono fermati per problemi muscolari e tengono in apprensione il proprio club. Nella giornata del 16 ottobre, il centrocampista slovacco dovrebbe svolgere gli esami strumentali per scoprire l’entità del problema. Si parla di un fastidio al flessore. Salterà quasi certamente la gara contro l’Empoli, poi bisognerà valutare i tempi di recupero. Anche McKennie, impegnato negli Stati Uniti, si è dovuto fermare prima di dare disponibilità al mister per l’amichevole contro il Messico. Spazionapoli.it - Non solo Lobotka, il triplo infortunio scatena polemiche contro FIFA e UEFA Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nonl’di, altre due stelle di Serie A si fanno male durante la pausa del campionato:telae l’L’di Stanislavhato tanteattorno ai tifosi napoletani. Ma non è l’unico stop di questa finestra dedicata agli impegni internazionali. Infatti, anche altre due star della Serie A si sono fermati per problemi muscolari e tengono in apprensione il proprio club. Nella giornata del 16 ottobre, il centrocampista slovacco dovrebbe svolgere gli esami strumentali per scoprire l’entità del problema. Si parla di un fastidio al flessore. Salterà quasi certamente la garal’Empoli, poi bisognerà valutare i tempi di recupero. Anche McKennie, impegnato negli Stati Uniti, si è dovuto fermare prima di dare disponibilità al mister per l’amichevoleil Messico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio Lobotka, dalla Slovacchia: "Tendini del ginocchio tesi. I possibili tempi di recupero" - Aggiornamenti sulle condizioni di Stanislav Lobotka, infortunatosi in Nazionale, in arrivo direttamente dalla Slovacchia. (areanapoli.it)

Un interista per sostituire Zapata? Il costo abbordabile nella cifra stanziata - Aumenta la lista dei nomi papabili per sostituire Zapata. L'ultimo della lista, mai fatto ora, è quello dell'attaccante austriaco dell'Inter Arnautovic, chiuso in nerazzurro ... (torinogranata.it)

Vagnati e il Toro come parcheggio, quello striscione chiarisce tutto: è polemica - Tutto è nato dalle parole ardite di Davide Vagnati sabato scorso poco prima di Inter-Torino. Le ricordiamo per chi se le fosse perse su Sky Sport: 'Adams? L’ho preso dicendogli che uno step in Italia ... (torinogranata.it)