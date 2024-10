Ilfattoquotidiano.it - “Non è successo nulla di imperdonabile, l’amore è intatto”: Wanda Nara conferma il ritorno di fiamma con Mauro Icardi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Di nuovo insieme:sembrano essere tornati in coppia. Dopo i post enigmatici pubblicati dal calciatore argentino, che aveva condiviso diverse foto con il cane di sua moglie, è stata la stessa conduttrice televisiva are ildi: “Va molto bene con, siamo una famiglia. I miei figli sono una vacanza e io sono con la mia figlia più piccola che mi ha accompagnato al lavoro – ha spiegatoal programma televisivo LAM -. In un’intervista dissi che ero sola, perchéè in Turchia ed è la verità. Mi accompagna quando è qui e abbiamo un ottimo rapporto. Dalla mia vita privata, visto che sono così instabile, ho imparato che finché le cose non migliorano preferisco tenerle un po’ per me”.