No, questi medici non «si iniettavano acqua» al posto dei vaccini anti-Covid (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 14 ottobre 2024 è stato pubblicato su X lo screenshot di un articolo dal titolo “Covid e finti vaccini, 23 indagati: «molti sono medici e infermieri». In sovraimpressione allo screenshot si legge «loro si iniettavano acqua», e ancora «a voi davano il siero tossico». Il contenuto è presentato al di fuori del suo contesto originario e veicola una notizia falsa. L’articolo da cui è tratto lo screenshot è stato pubblicato dal Corriere del Veneto il 30 dicembre 2022. Tuttavia, in nessuna parte del pezzo si legge che i medici «si iniettavano acqua», mentre ai pazienti veniva somministrato il vaccino contro la Covid-19. Facta.news - No, questi medici non «si iniettavano acqua» al posto dei vaccini anti-Covid Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 14 ottobre 2024 è stato pubblicato su X lo screenshot di un articolo dal titolo “e finti, 23 indagati: «molti sonoe infermieri». In sovraimpressione allo screenshot si legge «loro si», e ancora «a voi davano il siero tossico». Il contenuto è presentato al di fuori del suo contesto originario e veicola una notizia falsa. L’articolo da cui è tratto lo screenshot è stato pubblicato dal Corriere del Veneto il 30 dicembre 2022. Tuttavia, in nessuna parte del pezzo si legge che i«si», mentre ai pazienti veniva somministrato il vaccino contro la-19.

