Musica è morto Liam Payne | ex cantante degli One Direction

Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni.

