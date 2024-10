Milly Carlucci sul successo di Ballando con le Stelle su Tu Si Que Vales e sul cachet di Barbara d’Urso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milly Carlucci ha iniziato la 18esima edizione di Ballando con le Stelle col botto e a differenza degli anni passati quest’anno la sfida dello share con Tu Si Que Vales di Maria De Filippi è all’ultimo colpo. Milly ha addirittura vinto sul filo del rasoio ben due serate su tre. “Questa è una grande soddisfazione oltre che una bella conferma” – ha confessato Milly Carlucci a SuperGuidaTv – “Ballando con le Stelle, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile. Il segreto per non stancarsi mai? Avere le antenne ben dritte e capire gli umori del pubblico, lavorare sforzandosi di non fare mai copia e incolla con l’anno prima. Lo scorso anno avevamo un cast prestigioso e abbastanza maturo. Biccy.it - Milly Carlucci sul successo di Ballando con le Stelle su Tu Si Que Vales e sul cachet di Barbara d’Urso Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha iniziato la 18esima edizione dicon lecol botto e a differenza degli anni passati quest’anno la sfida dello share con Tu Si Quedi Maria De Filippi è all’ultimo colpo.ha addirittura vinto sul filo del rasoio ben due serate su tre. “Questa è una grande soddisfazione oltre che una bella conferma” – ha confessatoa SuperGuidaTv – “con le, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato unma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile. Il segreto per non stancarsi mai? Avere le antenne ben dritte e capire gli umori del pubblico, lavorare sforzandosi di non fare mai copia e incolla con l’anno prima. Lo scorso anno avevamo un cast prestigioso e abbastanza maturo.

