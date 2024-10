Milan, Paulo Fonseca c’è posta per te. La frase di Rafael Leao che ora non serve… (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milan, Rafael Leao ha mandato un messaggio forte e chiaro a Paulo Fonseca direttamente dal ritiro del Portogallo. Ecco le parole Rafael Leao manda un messaggio forte e chiaro a Paulo Fonseca. L’attaccante portoghese – impegnato con il suo Portogallo in Nations League – al termine della gara contro la Scozia (partita terminata con il risultato di 0-0), ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riprese da A Bola: “Come mi sento in Nazionale? Al massimo livello. Quando sono qui (in Portogallo, ndr) sento il sostegno di tutti. Anche l’allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco”. Un messaggio che assume anche una sorta di “attacco” nei confronti di Paulo Fonseca, con cui Rafa non avrebbe lo stesso rapporto che ha con il ct del Portogallo Roberto Martinez. Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca c’è posta per te. La frase di Rafael Leao che ora non serve… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha mandato un messaggio forte e chiaro adirettamente dal ritiro del Portogallo. Ecco le parolemanda un messaggio forte e chiaro a. L’attaccante portoghese – impegnato con il suo Portogallo in Nations League – al termine della gara contro la Scozia (partita terminata con il risultato di 0-0), ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riprese da A Bola: “Come mi sento in Nazionale? Al massimo livello. Quando sono qui (in Portogallo, ndr) sento il sostegno di tutti. Anche l’allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco”. Un messaggio che assume anche una sorta di “attacco” nei confronti di, con cui Rafa non avrebbe lo stesso rapporto che ha con il ct del Portogallo Roberto Martinez.

