Medioriente | Iran risponderemo ad avventurismo Israele

Roma, 16 ott. (LaPresse) – Teheran è "pienamente" preparata "a una risposta decisa a qualsiasi avventurismo del regime sionista (Israele ndr), mentre compie tutti gli sforzi possibili per proteggere la pace e la sicurezza del Paese". Lo ha detto il ministro Iraniano degli Esteri, Seyed Abbas Araghchi, durante un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Lo riporta Irna. Araghchi ha anche avvertito che la "la responsabilità delle conseguenze della diffusione dell'insicurezza nella regione ricadrà su questo regime e sul suo principale sostenitore, gli Stati Uniti d'America".

Iran a Israele : no a nuovo avventurismo - 45 Il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Nasser Kanani, ha messo in guardia sulle conseguenze di "qualsiasi nuovo avventurismo di Israele in Libano, con il pretesto di rappresaglia per gli attacchi missilistici sulle alture del golan". . 9. "Qualsiasi mossa ignorante del regime sionista farà estendere instabilità,insicurezza e guerra all'intera regione, e pertanto il regime sarà ... (Televideo.rai.it)