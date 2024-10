Manovra, Meloni “Sanità resta priorità del governo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Sanità da tre anni rimane la nostra priorità” ma “queste sono le risorse che noi abbiamo. Certo, se non avessimo speso allegramente in altri anni, ne avremmo avute di più. Più di stabilire che sia una delle mie priorità non posso fare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Bruxelles a margine del Vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo. “Mi pare che sia una cifra record: negli anni del Covid sul fondo sanitario c’erano 122 miliardi di euro e oggi ce ne sono 136,5, mi pare che gli sforzi che si potevano fare sono stati fatti ampiamente e lo dimostrano i numeri”, ha aggiunto.“Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto, sono molto soddisfatta della Manovra e sono molto contenta della compattezza della maggioranza e della velocità con la quale la Manovra di bilancio è stata approvata ieri sera. Unlimitednews.it - Manovra, Meloni “Sanità resta priorità del governo” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Lada tre anni rimane la nostra” ma “queste sono le risorse che noi abbiamo. Certo, se non avessimo speso allegramente in altri anni, ne avremmo avute di più. Più di stabilire che sia una delle mienon posso fare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa a Bruxelles a margine del Vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo. “Mi pare che sia una cifra record: negli anni del Covid sul fondo sanitario c’erano 122 miliardi di euro e oggi ce ne sono 136,5, mi pare che gli sforzi che si potevano fare sono stati fatti ampiamente e lo dimostrano i numeri”, ha aggiunto.“Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto, sono molto soddisfatta dellae sono molto contenta della compattezza della maggioranza e della velocità con la quale ladi bilancio è stata approvata ieri sera.

