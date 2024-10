Manovra, due scenari per il via libera: approvazione lampo o in extremis? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – O tutto subito, o in 'zona Cesarini'. Mentre prende il via il grande cantiere della Manovra, la maggioranza di centrodestra chiamata ad approvare la legge di bilancio si trova davanti a due possibili scenari: da una parte un'approvazione 'lampo' della finanziaria prima di Natale, dall'altra un via libera in extremis, proprio a ridosso Manovra, due scenari per il via libera: approvazione lampo o in extremis? L'Identità. Lidentita.it - Manovra, due scenari per il via libera: approvazione lampo o in extremis? Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – O tutto subito, o in 'zona Cesarini'. Mentre prende il via il grande cantiere della, la maggioranza di centrodestra chiamata ad approvare la legge di bilancio si trova davanti a due possibili: da una parte un'' della finanziaria prima di Natale, dall'altra un viain, proprio a ridosso, dueper il viao in? L'Identità.

