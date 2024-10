Luca Barbareschi: “Ecco perché non ci sono gay nel mio programma” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) perché non ci sono coppie gay nel programma Se Mi Lasci Non Vale di Luca Barbareschi? La domanda è stata posta durante la conferenza stampa di presentazione del programma e se i dirigenti Rai hanno dato questa risposta, il conduttore è scivolato in cliché e errori vari. “Reality con coppie etero e gay? Poi diventa complesso. Anche perché oggi sono stati definiti 98 gender, ho visto gli ultimi nomi. Ci sono anche i gender stagionali. Probabilmente settimanali. Ad esempio c’è un vice presidente di Citibank che ha il gender giornaliero: entra il martedì in giacca e cravatta, il mercoledì ha Chanel col filo di perle. Interessante ma vicino ad una psicosi. Io fossi un suo dipendente farei difficoltà a stargli dietro”. Biccy.it - Luca Barbareschi: “Ecco perché non ci sono gay nel mio programma” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)non cicoppie gay nelSe Mi Lasci Non Vale di? La domanda è stata posta durante la conferenza stampa di presentazione dele se i dirigenti Rai hanno dato questa risposta, il conduttore è scivolato in cliché e errori vari. “Reality con coppie etero e gay? Poi diventa complesso. Ancheoggistati definiti 98 gender, ho visto gli ultimi nomi. Cianche i gender stagionali. Probabilmente settimanali. Ad esempio c’è un vice presidente di Citibank che ha il gender giornaliero: entra il martedì in giacca e cravatta, il mercoledì ha Chanel col filo di perle. Interessante ma vicino ad una psicosi. Io fossi un suo dipendente farei difficoltà a stargli dietro”.

