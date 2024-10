LIVE Sinner-Medvedev 5-0, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: l’azzurro serve per il set (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla break Medvedev. Super passante di rovescio vincente del russo. 40-40 Altro gran dritto incrociato del russo. Parità. 40-30 Dritto vincente all’incrocio delle righe del moscovita. 40-15 Errore gratuito con il dritto a campo aperto dell’altoatesino. 40-0 TRE SET POINT Sinner. Decolla la risposta di rovescio di Medvedev. 30-0 Servizio, rovescio e volèe a segno per Jannik. 15-0 Vola via il dritto del russo. 5-0 BREAK Sinner! Secondo doppio fallo del game del moscovita. Dopo il cambio di campo l’azzurro servirà per il set. 40-AD Palla break Sinner. E’ lungo il dritto incrociato di Medvedev. 40-40 Non si gioca, altro ACE del russo. 40-AD Palla break Sinner. E primo doppio fallo. 40-40 Primo ACE di Medvedev. 40-AD Palla break Sinner. Altra splendida risposta di dritto dell’altoatesino. 40-40 Schiaffo al volo vincente del russo. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 5-0, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: l’azzurro serve per il set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Palla break. Super passante di rovescio vincente del russo. 40-40 Altro gran dritto incrociato del russo. Parità. 40-30 Dritto vincente all’incrocio delle righe del moscovita. 40-15 Errore gratuito con il dritto a campo aperto dell’altoatesino. 40-0 TRE SET POINT. Decolla la risposta di rovescio di. 30-0 Servizio, rovescio e volèe a segno per Jannik. 15-0 Vola via il dritto del russo. 5-0 BREAK! Secondo doppio fallo del game del moscovita. Dopo il cambio di camposervirà per il set. 40-AD Palla break. E’ lungo il dritto incrociato di. 40-40 Non si gioca, altro ACE del russo. 40-AD Palla break. E primo doppio fallo. 40-40 Primo ACE di. 40-AD Palla break. Altra splendida risposta di dritto dell’altoatesino. 40-40 Schiaffo al volo vincente del russo.

LIVE Sinner-Medvedev 3-0, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: doppio break dell'azzurro

0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio del moscovita. 40-AD Palla break Sinner. A metà rete il rovescio incrociato di Medvedev. Con un servizio vincente Jannik conferma il break. Il russo, stabile numero 5 delle classifiche ATP, ha dimostrato anche in questa stagione di poter arrivare in fondo ad ogni torneo su qualsivoglia superficie.

LIVE Sinner-Medvedev, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: si parte con il russo al servizio

18:26 Al termine del match del numero uno del mondo toccherà a Carlos Alcaraz. Una delle sfide classiche del panorama ATP farà parte della milionaria esibizione in quel di Riad (Arabia Saudita), con il vincente dell'incontro che in semifinale troverà il serbo Novak Djokovic.

LIVE – Sinner-Medvedev 2-0, quarti Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA

BREAK SINNER: 1-0 PRIMO SET – Sbaglia Medvedev, c'è una terza chance per Jannik. 18:35 – I due giocatori sono in campo. In Medio Oriente però lo faranno con più piacere visto che non avranno pressione (non ci sono in palio punti Atp) e, anche in caso di sconfitta, incasseranno comunque un lauto assegno.