Liguria, fiumi esondati. Stop ai treni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 16.35 Le forti piogge nel Savonese hanno provocato allagamenti e disagi. Sono esondati il Ferrania e il Bormida e si teme per il Nimbalto, a Loano. Circolazione dei treni sospesa tra Ventimiglia e Genova. treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi. Chiuso anche il tratto Varazze-Arenzano sull'autostrada A10.Disagi anche al trasporto pubblico locale,in particolare ad Albenga, dove sono allagate zone. La provincia della Spezia e diversi comui della Liguria hanno deciso la chiusura della scuole per domani.E' allert.

