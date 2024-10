Le lezioni dei Nobel per l’economia non alimentano ottimismo sull’Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il premio Nobel per l’economia a Daron Acemoglu e ai suoi sodali e coautori Simon Johnson e James Robinson, sul cui significato e sulle cui implicazioni Ilfoglio.it - Le lezioni dei Nobel per l’economia non alimentano ottimismo sull’Italia Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il premiopera Daron Acemoglu e ai suoi sodali e coautori Simon Johnson e James Robinson, sul cui significato e sulle cui implicazioni

Un Nobel per l'economia sociale. Il premio 2024 va a tre docenti universitari per i loro "studi sulla formazione delle istituzioni e la loro influenza sulla prosperità" nei vari paesi.

Nobel per l’Economia 2024 ad Acemoglu - Johnson e Robinson - Questo ha creato una struttura di disuguaglianza istituzionale che ha continuato a influenzare negativamente lo sviluppo economico delle ex colonie anche dopo l’indipendenza. Il loro contributo non si limita al mondo accademico, ma ha influenzato anche le politiche economiche globali e il lavoro di organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. (Velvetmag.it)

Chi sono i tre premi Nobel per l’Economia 2024 - Finché il sistema politico garantisce il mantenimento del controllo, nessuno si fiderà delle loro promesse di future riforme economiche. Lo scorso anno il Nobel all’Economia era stato assegnato alla statunitense Claudia Goldin, per i suoi studi sul mercato del lavoro (l’unico italiano a ricevere questa onorificenza è stato Franco Modigliani, nel 1985). (Formiche.net)