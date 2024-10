Lagarde: l’Europa deve imparare a restare in piedi e a resistere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Nel mondo incerto di oggi, l’Europa deve imparare a “restare in piedi e resistere”. E può farlo guardando alla Slovenia come esempio di come si possano superare le sfide che si presentano. Innanzitutto, bisogna “lavorare duramente per gettare le basi del successo. E poi, come nelle canzoni tradizionali di Vlado Kreslin, ‘tutto è possibile'”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento a Lubiana, alla cena di gala organizzata dalla Banca slovena in occasione della trasferta del Consiglio direttivo. Secondo Lagarde “l’incertezza può creare opportunità”. E per l’Europa “il percorso di rinnovamento è inevitabilmente collegato con le nuove tecnologie, soprattutto la digitalizzazione”. Tuttavia queste ultime possono portare a ricadute disomogenee sui mercati del lavoro. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Nel mondo incerto di oggi,a “in”. E può farlo guardando alla Slovenia come esempio di come si possano superare le sfide che si presentano. Innanzitutto, bisogna “lavorare duramente per gettare le basi del successo. E poi, come nelle canzoni tradizionali di Vlado Kreslin, ‘tutto è possibile'”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christinenel suo intervento a Lubiana, alla cena di gala organizzata dalla Banca slovena in occasione della trasferta del Consiglio direttivo. Secondo“l’incertezza può creare opportunità”. E per“il percorso di rinnovamento è inevitabilmente collegato con le nuove tecnologie, soprattutto la digitalizzazione”. Tuttavia queste ultime possono portare a ricadute disomogenee sui mercati del lavoro.

