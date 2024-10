L'accordo con l'Albania è studiato in tutta Europa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Devo ricordare che ormai le politiche migratorie del governo italiano sono diventate le politiche migratorie dell'Unione europea». È durante la replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, che Giorgia Meloni rivendica, non senza un certo compiacimento, il protocollo siglato con Tirana per portare i migranti in Albania. Parole che trovano conferma nell'interesse che l'iniziativa sta suscitando a livello continentale. Già, perché a visitare il centro di Gjader e l'hot spot nel porto di Shenjin non c'erano solo giornalisti italiani, ma anche stranieri. Soprattutto francesi e inglesi. E di testate importanti, come France 24, l'Economist, il Telegraph e il Times. Tutti lì per verificare eventuali criticità dell'operazione, ma anche per capire bene come funziona e a che punto sia replicabile altrove. ()Clicca qui registrati gratuitamente su Liberoquotidiano. Liberoquotidiano.it - L'accordo con l'Albania è studiato in tutta Europa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Devo ricordare che ormai le politiche migratorie del governo italiano sono diventate le politiche migratorie dell'Unione europea». È durante la replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, che Giorgia Meloni rivendica, non senza un certo compiacimento, il protocollo siglato con Tirana per portare i migranti in. Parole che trovano conferma nell'interesse che l'iniziativa sta suscitando a livello continentale. Già, perché a visitare il centro di Gjader e l'hot spot nel porto di Shenjin non c'erano solo giornalisti italiani, ma anche stranieri. Soprattutto francesi e inglesi. E di testate importanti, come France 24, l'Economist, il Telegraph e il Times. Tutti lì per verificare eventuali criticità dell'operazione, ma anche per capire bene come funziona e a che punto sia replicabile altrove. ()Clicca qui registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.

Meloni - politiche migratorie italiane diventano quelle dell'Ue - Io credo che questa sia la soluzione, sta funzionando per l'Italia e credo che funzioni per l'Europa. Ovviamente - ha continuato - noi non redistribuiremo mai un numero significativo di migranti illegali rispetto a quelli che arrivano, se a monte non difenderemo i confini esterni. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in ... (Quotidiano.net)

Delegazione di Phoenix in visita a Catania - incontri su innovazione - politiche migratorie e imprenditoria - . L'incontro celebra quasi 25 anni di gemellaggio tra le due città, consolidando ulteriormente il legame. Una delegazione di 31 cittadini, imprenditori e autorità istituzionali della città di Phoenix, Arizona, è stata accolta dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, presso il Palazzo degli Elefanti. (Cataniatoday.it)

Fallite le politiche migratorie - ora le vite in mare le salvano i turisti - Un’imbarcazione con 58 migranti a bordo, partita da Sfax in Tunisia, si è ribaltata a pochi metri dalla costa di Capo Ponente. Ma queste persone non scompaiono: vengono respinte illegalmente, abbandonate nel deserto al confine con l’Algeria, o subiscono violenze e abusi. Una drammatica realtà dietro i numeri È solo l’ultimo episodio che racconta come dietro il presunto successo delle politiche ... (Lanotiziagiornale.it)