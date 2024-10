“Labbra a canotto e lifting”: gli odiatori social contro la sindaca di Latina, in cura per un cancro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "La derisione del corpo e la discriminazione di una persona per il suo aspetto fisico sono configurabili nel body shaming. Una pratica che va fortemente condannata", ha denunciato la sindaca di Latina, Matilde Celentano. Fanpage.it - “Labbra a canotto e lifting”: gli odiatori social contro la sindaca di Latina, in cura per un cancro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "La derisione del corpo e la discriminazione di una persona per il suo aspetto fisico sono configurabili nel body shaming. Una pratica che va fortemente condannata", ha denunciato ladi, Matilde Celentano.

Latina / Palestre scolastiche più accessibili - le dichiarazioni della sindaca Celentano - LATINA – “Sono pienamente soddisfatta del lavoro svolto dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato e dal consigliere Claudio Di Matteo, presidente della commissione Sport, che ieri ha consentito l’approvazione unanime, da parte del Consiglio comunale, della modifica del Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali. (Temporeale.info)

Latina / Iniziato il servizio delle Guardie ambientali - sindaca Celentano : “servizio fondamentale” - LATINA – Nella giornata di oggi le guardie ambientali incaricate dal Comune di Latina hanno iniziato la loro attività .  “Si tratta di un servizio di fondamentale rilevanza per il territorio in quanto le guardie ambientali – dichiara la sindaca Matilde Celentano – si occuperanno di sensibilizzazione, informazione, nonché prevenzione e segnalazione dei reati in materia […] L'articolo Latina / ... (Temporeale.info)

Latina / Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale - le considerazioni della sindaca Celentano - “I dati emersi sono preoccupanti: dal 2019 ad oggi si è registrato un aumento del 47% degli incidenti stradali con esito mortale avvenuti […] L'articolo Latina / Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale, le considerazioni della sindaca Celentano sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)