La gestazione per altri diventa reato universale: ecco le nuove normative in Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Parlamento Italiano ha recentemente approvato modifiche legislative che definiscono la gestazione per altri come un reato universale. Con il via libera del Senato, le nuove normative saranno applicate anche se l’operazione avviene in un Paese dove tale pratica è legale. Questa svolta arriva in un contesto di discussione più ampio sulla maternità surrogata e le sue implicazioni legali in Italia. Le modifiche alla legge sulla gestazione per altri La legge in questione, originariamente proposta dalla deputata Maria Carolina Varchi, modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 40 del 2004. In particolare, il comma 6 di questo articolo, già contenente disposizioni relative alla commercializzazione di gameti e embrioni, è stato ampliato. Gaeta.it - La gestazione per altri diventa reato universale: ecco le nuove normative in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Parlamentono ha recentemente approvato modifiche legislative che definiscono lapercome un. Con il via libera del Senato, lesaranno applicate anche se l’operazione avviene in un Paese dove tale pratica è legale. Questa svolta arriva in un contesto di discussione più ampio sulla maternità surrogata e le sue implicazioni legali in. Le modifiche alla legge sullaperLa legge in questione, originariamente proposta dalla deputata Maria Carolina Varchi, modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 40 del 2004. In particolare, il comma 6 di questo articolo, già contenente disposizioni relative alla commercializzazione di gameti e embrioni, è stato ampliato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gestazione per altri - in UniBg un convegno interdisciplinare sui recenti sviluppi normativi - . Laura Carpaneto (Università di Genova) offrirà invece riflessioni sulla situazione del diritto internazionale, mentre uno sguardo sulla prospettiva del diritto costituzionale sarà offerto da Francesca Angelini, Università di Roma La Sapienza, e Antonio D’Aloia, Università di Parma. L’evento si concluderà con le riflessioni filosofiche di Maria Giulia Bernardini, Università di Ferrara, e ... (Bergamonews.it)

Gestazione per altri verso il reato universale - Alessandro Zan : «La destra al governo sta violando la Costituzione» - A Roma la manifestazione contro l'approvazione del ddl Varchi, prevista nelle prossime ore, per rendere la gravidanza per altri reato universale. (Vanityfair.it)

La gestazione per altri diventa reato universale in Italia - Voto in Senato. La legge, fortemente voluta da Fratelli d'Italia, punirà anche i cittadini italiani che ricorrono alla pratica all'estero. Gli esperti sollevano dubbi sull'applicabilità della norma e sulla tutela dei minori nati da gestazione per altri. (Wired.it)