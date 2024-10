Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne colpito in una sparatoria: stava portando a spasso il cane (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne, è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco a Las Vegas, mentre passeggiava con il suo cane. A renderlo noto è Fox News che riporta le parole di un portavoce del musicista. “Lee è pienamente cosciente – spiega il portavoce – e dovrebbe riprendersi completamente. Al momento si trova nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Las Vegas”. Da quanto riporta il comunicato del portavoce di Lee, le autorità di Las Vegas sono convinte che la sparatoria sia stata “completamente casuale”. Il musicista è stato colpito prima delle 3 del mattino, quando aveva portato il suo cane a fare una passeggiata. Al momento le indagini sono in corso e nessuno è stato arrestato. Principalmente noto per essere stato il principale chitarrista di Ozzy Osbourne dal 1982 al 1985, Jake E. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –E. Lee, exdi, è statoda diversi colpi di arma da fuoco a Las Vegas, mentre passeggiava con il suo. A renderlo noto è Fox News che riporta le parole di un portavoce del musicista. “Lee è pienamente cosciente – spiega il portavoce – e dovrebbe riprendersi completamente. Al momento si trova nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Las Vegas”. Da quanto riporta il comunicato del portavoce di Lee, le autorità di Las Vegas sono convinte che lasia stata “completamente casuale”. Il musicista è statoprima delle 3 del mattino, quando aveva portato il suoa fare una passeggiata. Al momento le indagini sono in corso e nessuno è stato arrestato. Principalmente noto per essere stato il principaledidal 1982 al 1985,E.

