Gaeta.it - Il progetto Casa Comune rivoluzionerà l’inclusione sociale per persone con autismo a Napoli

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il” rappresenta un’importante iniziativa dedicata ai giovani adulti affetti dache sarà presentata durante il Capability Festival sulla disabilità, in programma adal 16 al 20 ottobre. Questa terza edizione del festival avrà come punto focale un dibattito sulla proiezionee sull’autonomia, attraverso uninnovativo realizzato in collaborazione tra diversi enti locali. Il tema centrale del dibattito ruoterà attorno al co-housing come modello per il supporto edicon disabilità. Dettagli del dibattito al capability festival Il giorno 18 ottobre alle ore 16.30, all’interno del Capability Festival, si svolgerà una sessione incentrata su “”. Questodi co-housing, frutto della collaborazione tra Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, il Consorzio Co.